Pirlo: “Chiesa è un prototipo di campione. È il Milan la squadra da battere” (Di sabato 9 gennaio 2021) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha presentato la sfida col Sassuolo in conferenza stampa. Il Sassuolo è un’ottima squadra, gioca insieme da tanto tempo, l’allenatore è molto bravo nella costruzione del gioco. Sarà una gara difficile, non dovremo permettere loro di uscire sulla pressione. Ci prendiamo le nostre responsabilità: vinciamo da nove anni, è normale che su di noi ci sia pressione. Considero però il Milan ancora la squadra da battere, perché è in testa alla classifica. Sia Chiellini che Demiral stanno bene, domani potrebbe partire il turco dall’inizio. Kulusevski sta bene, l’altra sera gli ho fatti i complimenti per com’è entrato nella gara. Le positività ci condizionano, come condizionano chiunque. Ma pensiamo ad andare avanti, i problemi sono altri. Morata sta meglio, domattina ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 gennaio 2021) Andrea, allenatore della Juventus, ha presentato la sfida col Sassuolo in conferenza stampa. Il Sassuolo è un’ottima, gioca insieme da tanto tempo, l’allenatore è molto bravo nella costruzione del gioco. Sarà una gara difficile, non dovremo permettere loro di uscire sulla pressione. Ci prendiamo le nostre responsabilità: vinciamo da nove anni, è normale che su di noi ci sia pressione. Considero però ilancora lada, perché è in testa alla classifica. Sia Chiellini che Demiral stanno bene, domani potrebbe partire il turco dall’inizio. Kulusevski sta bene, l’altra sera gli ho fatti i complimenti per com’è entrato nella gara. Le positività ci condizionano, come condizionano chiunque. Ma pensiamo ad andare avanti, i problemi sono altri. Morata sta meglio, domattina ...

tuttosport : #Kulusevski in scia di #McKennie-#Chiesa: #Pirlo da convincere - mirkonicolino : #Pirlo: 'Sorpreso da #Chiesa? No, è un prototipo di grande campione, ma per dimostrare di essere da #Juventus devi… - napolista : Pirlo: “Chiesa è un prototipo di campione. È il Milan la squadra da battere” La conferenza stampa alla vigilia di J… - infoitsport : Kulusevski in scia di McKennie-Chiesa: Pirlo da convincere - AleGobbo87 : RT @BianconeriZonIt: ??: Chiesa sta bene, l'anca si è un po’ bloccata ma tutto bene. [Pirlo] -