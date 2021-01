Joan Baez pittrice, 80 anni di successi e una nuova carriera (Di sabato 9 gennaio 2021) Joan Baez, oggi 9 gennaio 2021, compie 80 anni. Ha da poco intrapreso una nuova carriera artistica lasciando il palcoscenico ora Joan Baez veste i panni da pittrice. La sua è una vita di successi, spesa tra la musica Folk che negli anni ’60 l’ha resa famosa e la politica, sua passione da sempre, con le tante campagne a favore dei più deboli. Joan Baez è tra i fondatori della sezione americana di Amnesty International. Simbolo di un momento storico, per più di mezzo secolo ha dato voce ad una musica impegnata e impegnativa, che l’ha vista in prima linea nelle battaglie dei diritti civili e portavoce della lotta contro ogni forma di discriminazione. Talent scout di colui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 gennaio 2021), oggi 9 gennaio 2021, compie 80. Ha da poco intrapreso unaartistica lasciando il palcoscenico oraveste i pda. La sua è una vita di, spesa tra la musica Folk che negli’60 l’ha resa famosa e la politica, sua passione da sempre, con le tante campagne a favore dei più deboli.è tra i fondatori della sezione americana di Amnesty International. Simbolo di un momento storico, per più di mezzo secolo ha dato voce ad una musica impegnata e impegnativa, che l’ha vista in prima linea nelle battaglie dei diritti civili e portavoce della lotta contro ogni forma di discriminazione. Talent scout di colui ...

