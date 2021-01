Ciao ciao, Gallera? Troppo facile dare tutta la colpa a lui. Vanno ricordati i mandanti (Di sabato 9 gennaio 2021) Persino – guarda caso… – nella maggioranza di cui fa parte, tutti applaudono al siluramento di Giulio Gallera, il surreale assessore berlusconiano alla Sanità (e a molto altro) in Lombardia: gli sono state addossate tutte le responsabilità per la disastrosa gestione dell’emergenza pandemica. È vero che Gallera è – per usare un eufemismo – poco difendibile. Oltretutto, non contento delle tantissime e importati deleghe dell’assessorato al Welfare (servizio sanitario regionale; programmazione sanitaria; prevenzione sanitaria; servizi socio-sanitari; volontariato; associazionismo e terzo settore in ambito socio-sanitario; veterinaria), aveva preteso pure quelle alle gaffe e all’improvvisazione: non c’è uno dei settori citati in cui non abbia preso cantonate; non sono pervenute proteste solo da quello veterinario, forse perché gli animali lombardi non hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Persino – guarda caso… – nella maggioranza di cui fa parte, tutti applaudono al siluramento di Giulio, il surreale assessore berlusconiano alla Sanità (e a molto altro) in Lombardia: gli sono state addossate tutte le responsabilità per la disastrosa gestione dell’emergenza pandemica. È vero cheè – per usare un eufemismo – poco difendibile. Oltretutto, non contento delle tantissime e importati deleghe dell’assessorato al Welfare (servizio sanitario regionale; programmazione sanitaria; prevenzione sanitaria; servizi socio-sanitari; volontariato; associazionismo e terzo settore in ambito socio-sanitario; veterinaria), aveva preteso pure quelle alle gaffe e all’improvvisazione: non c’è uno dei settori citati in cui non abbia preso cantonate; non sono pervenute proteste solo da quello veterinario, forse perché gli animali lombardi non hanno ...

