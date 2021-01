Scuole superiori chiuse fino al 24 gennaio: “No a falsa partenza in Lombardia” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Scuole chiuse in Lombardia e didattica a distanza al 100% per altre due settimane. Lo annuncia il governatore Attilio Fontana: “Non possiamo permetterci un’altra falsa partenza sulla scuola, con un apri e chiudi che non fa bene né a studenti né ai dati sanitari”. La decisione viene presa dopo gli ultimi dati sui contagi condivisi td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 7 gennaio 2021)ine didattica a distanza al 100% per altre due settimane. Lo annuncia il governatore Attilio Fontana: “Non possiamo permetterci un’altrasulla scuola, con un apri e chiudi che non fa bene né a studenti né ai dati sanitari”. La decisione viene presa dopo gli ultimi dati sui contagi condivisi td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

raffaellapaita : “Diamo le 470mila dosi del #vaccino Pfizer di questa settimana diamole agli insegnanti delle scuole medie e superio… - Corriere : Scuole superiori, in Lombardia slitta al 25 gennaio il ritorno degli studenti in classe - RegLombardia : #LNews, #scuola in #Lombardia superiori in #dad fino al 24/1. Decisione presa dopo valutazioni e risultanze di cara… - Notiziedi_it : Scuole superiori in Lombardia, si ritorna in aula il 25 gennaio - hex_pattern : ?? Sondaggio ai fan #rosmello ?? Cosa studiate (o avete studiato) all'università o scuole superiori? -