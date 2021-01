Natale al Santobono | un sorriso per i più piccoli

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Potrà essere unparticolare ma non si dimentica la sua principale proprietà di essere solidale: cambia il nome dell’iniziativa ma la sostanza è sempre uguale. Da anni a questa parte Emmanuele Lautieri, grazie al contributo dei suoi amici e dell’associazione “ Apotema – università” , organizza l’evento “al” per la raccolta dei giocattoli da destinare ai diversi reparti dell’ospedale. Quest’anno l’evento si è amplificato per ovvi motivi, perché l’amore, soprattutto in tempo di covid, ha bisogno di una tangibilità maggiore, più autentica e di grosse proporzioni più che mai. Proprio per questo si è deciso di donare giocattoli, libri e dispositivi elettronici, al policlinico e alla comunità di Sant’Egidio, per dare un sostegno a 360 gradi. L’eventosolidale include anche la collaborazione del ...