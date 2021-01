DayDreamer: Can Yaman torna in prima serata (Di giovedì 7 gennaio 2021) La soap opera turca, che sta conquistando mezzo mondo, cambia programmazione e, dopo lo stop in occasione delle festività di Natale e Capodanno, conquista la prima serata di Canale 5 L’ultima puntata di DayDreamer– Le ali del sogno è stata messa in onda, su Canale 5, lo scorso 13 dicembre e i fan attendevano con impazienza questa data per scoprire cosa accadrà a Can Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 7 gennaio 2021) La soap opera turca, che sta conquistando mezzo mondo, cambia programmazione e, dopo lo stop in occasione delle festività di Natale e Capodanno, conquista ladi Canale 5 L’ultima puntata di– Le ali del sogno è stata messa in onda, su Canale 5, lo scorso 13 dicembre e i fan attendevano con impazienza questa data per scoprire cosa accadrà a Can Articolo completo: dal blog SoloDonna

MediasetPlay : La loro storia d'amore in DayDreamer continua a farci sognare ?? Can Yaman e le parole speciali per Demet Özdemir a… - elisa85344860 : RT @withgian: cioè io non lo so se sto più male per la reazione che ha potuto avere Can a quel “ma Sanem?” o perché tra un’ora c’è daydream… - Itsangy12 : hanno presentato ancora DayDreamer al TG e ovviamente hanno menzionato solo Can il 'sex symbol' - withgian : cioè io non lo so se sto più male per la reazione che ha potuto avere Can a quel “ma Sanem?” o perché tra un’ora c’… - Silvana54972133 : RT @Cris58_A: Questa sera in prime time La,storia d'amore tra,Can e Sanem che sta facendo sognare tutti #DayDreamerPrimeTime #DayDreamerW… -