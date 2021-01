Condò: il Napoli davanti alterna un plotone di attaccanti ansiosi di passarla anziché tirare (Di giovedì 7 gennaio 2021) Su Repubblica Paolo Condò destina poche ma emblematiche righe alla partita del Napoli contro lo Spezia. Una sconfitta difficile da mandar già, che per ora allontana la squadra di Gattuso dall’Europa. “Pensierini finali sull’Atalanta, che dopo le coppe ha raccolto 14 punti (e 18 gol) e sta filando con la potenza del grande passista verso i posti da Champions; e sul Napoli che, sempre privo di Mertens e Osimhen, davanti alterna un plotone di attaccanti ansiosi di passarla anziché tirare. Non funziona così, ragazzi: così si perde col bravo Spezia, e con la miseria di 7 punti nel post Europa almeno per ora si esce dai radar”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 gennaio 2021) Su Repubblica Paolodestina poche ma emblematiche righe alla partita delcontro lo Spezia. Una sconfitta difficile da mandar già, che per ora allontana la squadra di Gattuso dall’Europa. “Pensierini finali sull’Atalanta, che dopo le coppe ha raccolto 14 punti (e 18 gol) e sta filando con la potenza del grande passista verso i posti da Champions; e sulche, sempre privo di Mertens e Osimhen,undidi. Non funziona così, ragazzi: così si perde col bravo Spezia, e con la miseria di 7 punti nel post Europa almeno per ora si esce dai radar”. L'articolo ilsta.

napolista : Condò: il #Napoli davanti alterna un plotone di attaccanti ansiosi di passarla anziché tirare Su Repubblica: “Non f… - cody53250131 : RT @_ThousandN: Ricordo sempre con piacere Condò, in piena pandemia, lamentarsi a Sky del recupero di Inter-Samp, perché non c'erano date d… - CristianCegagge : RT @_ThousandN: Ricordo sempre con piacere Condò, in piena pandemia, lamentarsi a Sky del recupero di Inter-Samp, perché non c'erano date d… - MarioAlfano18 : @RealPiccinini @elisea1976 Ma nedved non è entrato in campo a minacciare chicchessia... Se n'è andato furioso ma nn… - Vittoriog82 : RT @_ThousandN: Ricordo sempre con piacere Condò, in piena pandemia, lamentarsi a Sky del recupero di Inter-Samp, perché non c'erano date d… -