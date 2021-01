Vaccino, ok Ema a Moderna. «Sicuro ed efficace, subito in commercio», domani l'ok dell'Aifa (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato l'ok al Vaccino anti-Covid di Moderna. Lo comunica la stessa Ema. Si tratta del secondo Vaccino che riceve il via libera da parte... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato l'ok alanti-Covid di. Lo comunica la stessa Ema. Si tratta del secondoche riceve il via libera da parte...

lorepregliasco : L'EMA ha approvato il vaccino Moderna. - RobertoBurioni : La Befana ci ha fatto il regalo: autorizzato dall'EMA anche il vaccino Moderna contro COVID-19. Un'altra arma effic… - TgLa7 : #Ema, via libera al vaccino di #Moderna. E' il secondo che riceve approvazione agenzia dopo ok a Pfizer - MarianoDePersio : RT @Cartabellotta: Via libera dell'EMA al #vaccino #Moderna - davcarretta : La Commissione europea ha autorizzato il vaccino Moderna per il mercato Ue dopo il via libera dell’Ema. -