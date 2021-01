Il dolce bacio di Catherine Zeta Jones e Michael Douglas, sposati da vent’anni (Di mercoledì 6 gennaio 2021) È ancora un grande amore. Lo dimostra la foto postata su Instagram da Catherine Zeta-Jones, un bacio dato al marito Michael Douglas. L’attrice 51enne ha condiviso un bacio dato al marito 76enne in riva al mare. Catherine Zeta-Jones tiene con le mani il volto dell’attore due volte vincitore dell’Oscar. I loro visi sono invecchiati, il sentimento rimane intatto. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 6 gennaio 2021) È ancora un grande amore. Lo dimostra la foto postata su Instagram da Catherine Zeta-Jones, un bacio dato al marito Michael Douglas. L’attrice 51enne ha condiviso un bacio dato al marito 76enne in riva al mare. Catherine Zeta-Jones tiene con le mani il volto dell’attore due volte vincitore dell’Oscar. I loro visi sono invecchiati, il sentimento rimane intatto.

luigi_siclari : RT @Cristalsexy69: Buongiorno a tutti e tutte che mi vogliono bene e mi seguano un dolce bacio dalla vostra Sexymaialina - beatrix73929648 : .. un sorriso per te e un fiore, una carezza che è un bacio per me .. buongiorno bellissimo amore amore dolce mi… - brababella : RT @AntonellaChessa: @brababella Ahahahah!Eja!Grazie Bá,buona Befana a te e che la tua calza sia migliore della mia che si preannuncia più… - bigwhit35339302 : RT @Cristalsexy69: Buongiorno a tutti e tutte che mi vogliono bene e mi seguano un dolce bacio dalla vostra Sexymaialina - aboutrirenn : Amori miei dalla vita Levi che lascia un dolce bacio nella guancia di Eren e lui chiude appena un occhietto per il… -

Ultime Notizie dalla rete : dolce bacio Il dolce bacio di Catherine Zeta Jones e Michael Douglas, sposati da vent anni Vanity Fair.it Altro che baci di dama, in questo periodo i baci sono solo di pandoro

In un periodo storico in cui i baci e gli abbracci sono banditi a causa del coronavirus, fatta eccezione per coniugi e conviventi, gli unici baci concessi ...

Alessia Ventura in dolce attesa, primo figlio in arrivo per la showgirl

La nota showgirl, infatti, ha fatto sapere tramite social di essere in dolce attesa. Alessia Ventura in dolce attesa. Tra le showgirl più apprezzate e seguite del mondo dello spettacolo nostrano, Ales ...

In un periodo storico in cui i baci e gli abbracci sono banditi a causa del coronavirus, fatta eccezione per coniugi e conviventi, gli unici baci concessi ...La nota showgirl, infatti, ha fatto sapere tramite social di essere in dolce attesa. Alessia Ventura in dolce attesa. Tra le showgirl più apprezzate e seguite del mondo dello spettacolo nostrano, Ales ...