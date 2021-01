Dr. Dre ricoverato in ospedale: sospetto aneurisma cerebrale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il rapper e produttore musicale Dr. Dre si trova in ospedale sotto osservazione per un possibile aneurisma, ma sui social ha già rassicurato i fan. Christopher Polk/Getty ImagesDr. Dre è stato ricoverato al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles a causa di un sospetto aneurisma. Secondo fonti vicine al rapper e produttore, è stato portato d’urgenza in ospedale in seguito a un’emorragia cerebrale. Le condizioni del famoso artista statunitense sarebbero al momento stabili. Dr. Dre, pseudonimo di Andre Romelle Young, ha 55 anni ed è considerato uno dei personaggi più influenti del panorama hip hop mondiale. Nel corso della sua carriera ha scoperto rapper del calibro di Snoop Dogg ed Eminem. Numerose celebrità del mondo della musica, ma non solo, gli ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il rapper e produttore musicale Dr. Dre si trova insotto osservazione per un possibile, ma sui social ha già rassicurato i fan. Christopher Polk/Getty ImagesDr. Dre è statoal Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles a causa di un. Secondo fonti vicine al rapper e produttore, è stato portato d’urgenza inin seguito a un’emorragia. Le condizioni del famoso artista statunitense sarebbero al momento stabili. Dr. Dre, pseudonimo di Andre Romelle Young, ha 55 anni ed è considerato uno dei personaggi più influenti del panorama hip hop mondiale. Nel corso della sua carriera ha scoperto rapper del calibro di Snoop Dogg ed Eminem. Numerose celebrità del mondo della musica, ma non solo, gli ...

infoitcultura : Il rapper Dr. Dre ricoverato per sospetto aneurisma. Sui social rassicura: sto bene, uscirò presto - infoitcultura : Dr. Dre ricoverato per sospetto aneurisma - infoitcultura : Il rapper Dr. Dre ricoverato in ospedale: la notizia è stata appena diffusa, quali sono le sue condizioni - infoitcultura : Dr. Dre ricoverato in ospedale in terapia intensiva: che paura! – FOTO - infoitcultura : Dr Dre ricoverato in ospedale per sospetto aneurisma, il messaggio ai fan su Instagram -