Bridgerton | tra tabloid | corteggiamenti e sesso | quanto è accurato storicamente?

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ecco svelate alcune curiosità storiche su, la serie Netflix che alcuni definiscono un Gossip Girl georgiano, compresa la verità sulla regina Charlotte e l'accuratezza storica delle scene di. Molti si sono già chiestici sia di vero in: ecco alcuni dettagli sull'accuratezza storica della Netflix, compresa la verità sulla Regina Charlotte, iricchi di pettegolezzi nel XIX secolo e come le debuttanti venivano davvero introdotte al mondo delprima del matrimonio.è una serie da poco uscita su Netflix, tratta dalla saga di Julia Quinn, che parla dell'alta società britannica nel XIX secolo: la trama vede l'intreccio della storia d'amore tra Daphne e Simon, tutto in chiave "Gossip-Girl" georgiano, come l'hanno già ...