Titoli bancari sottotono | MPS corre sola

(Teleborsa) – Si muovono ancora al ribasso i titoli bancari a Piazza Affari i linea con l'andamento debole dell'intero listino milanese. L'indice FTSE Italia Banche segna un calo dello 0,22%. Tra i player del settore, Intesa Sanpaolo scivola dello 0,52%, mentre Unicredit cede lo 0,45%. In verde Banco BPM +1,31% e BPER Banca +2,02%. Fuori dal principale paniere brilla MPS con un balzo del 2,13% con il mercato che specula sulle prossime mosse dell'istituto. Secondo indiscrezioni stampa, nell'ambito del riassetto con la potenziale fusione con UniCredit, potrebbe esserci lo spin off di una mini-banca, a termine, radicata in Toscana per preservare il marchio MPS e alcuni business su cui le istituzioni locali sono molto sensibili.

