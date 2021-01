Discovery+: il servizio di streaming debutta il 6 gennaio, tra i primi titoli 'Elettra e il resto scompare' (Di martedì 5 gennaio 2021) Discovery+ approda sul mercato italiano il 6 gennaio e uno dei primi titoli originali proposti dal servizio di streaming è Elettra e il resto scompare. Dal 6 gennaio debutta anche in Italia Discovery+, il nuovo servizio di streaming del gruppo Discovery totalmente dedicato al real life entertainment e ai contenuti non-fiction, e tra i primi titoli proposti ci sarà anche la serie Elettra e il resto scompare. Il catalogo dei contenuti è destinato a espandersi e arricchirsi nei prossimi mesi grazie a una scelta di produzioni nazionali e internazionali. I dieci episodi, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 gennaio 2021)approda sul mercato italiano il 6e uno deioriginali proposti daldie il. Dal 6anche in Italia, il nuovodidel gruppo Discovery totalmente dedicato al real life entertainment e ai contenuti non-fiction, e tra iproposti ci sarà anche la seriee il. Il catalogo dei contenuti è destinato a espandersi e arricchirsi nei prossimi mesi grazie a una scelta di produzioni nazionali e internazionali. I dieci episodi, ...

