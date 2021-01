Coronavirus, ad Ardea registrata un’altra vittima: salgono a 18 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza (Di martedì 5 gennaio 2021) C’è un’altra vittima per Covid-19 ad Ardea, che porta il conto dei decessi da inizio pandemia a 18 sotto la Rocca. Rispetto al 31 dicembre, data dell’ultimo bollettino diramato dal Seresmi, sono scesi a 232 (-5) i casi attualmente positivi. Quattordici le persone ricoverate in ospedale, 218 quelle in isolamento domiciliare. Nove infine le persone trovate positive al virus nelle 24 ore precedenti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 gennaio 2021) C’èper Covid-19 ad, che porta il conto dei decessi da inizio pandemia a 18 sotto la Rocca. Rispetto al 31 dicembre, data dell’ultimo bollettino diramato dal Seresmi, sono scesi a 232 (-5) i casi attualmente positivi. Quattordici lericoverate in ospedale, 218 quelle in isolamento domiciliare. Nove infine letrovate positive al virus nelle 24 ore precedenti. su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ardea Coronavirus, ad Ardea registrata un’altra vittima: salgono a 18 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza Il Corriere della Città “Il Covid-19 si cura, senza chiusure e paure!”: da Ardea il dottor Mariano Amici consiglia “cosa assumere e mangiare”

Sebbene rifugga la definizione di “No-Vax”, continuano a far discutere le dichiarazioni del dottor Mariano Amici, che dalla vicina Ardea (di cui è stato per 13 anni Sindaco) non manca di prodursi in [ ...

Magnanelli (Uscar): «Io, medico, a Capodanno nelle Rsa con gli anziani»

Elisa Magnanelli: «Il virus a modo suo ci ha fatto un regalo di San Silvestro. Nessuno ha avuto bisogno di ricovero. Poi l’1 gennaio, ne abbiamo vaccinati 150, stanno bene» ...

