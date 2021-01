UFFICIALE – Torino, ceduto Millico in prestito al Frosinone (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Torino ha ufficializzato che Vincenzo Millico è stato ceduto in prestito fino al 30 giugno al Frosinone. Il comunicato Prima cessione per il Torino di Giampaolo. Come riporta il sito UFFICIALE del club, Vincenzo Millico va in prestito al Frosinone fino al 30 giugno. «Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Frosinone Calcio, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2021, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Millico». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilha ufficializzato che Vincenzoè statoinfino al 30 giugno al. Il comunicato Prima cessione per ildi Giampaolo. Come riporta il sitodel club, Vincenzova inalfino al 30 giugno. «IlFootball Club comunica di averalCalcio, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2021, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo». Leggi su Calcionews24.com

