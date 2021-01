Omicidio Montecassiano | “Scena del delitto non compromessa”

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Soltanto due giorni fa si è tenuto il sopralluogo nella villetta di, all’interno della quale è avvenuto l’di Rosina Carsetti, la donna uccisa il 24 dicembre durante una presunta rapina. Come già noto, l’ipotesi della rapina non convince gli inquirenti, che di fatto hanno iscritto sul registro degli indagati i familiari della vittima. Per l’avvocato Andrea Netti, però, le prove potrebbero essere state compromesse a causa del via vai di personale addetto alle indagini che, a suo dire, transitava “con leggiadria” all’interno della villa, compromettendo le prove. Arriva adesso la risposta della procura, così come riporta Il resto del Carlino. “Tutti gli accessi nella villetta sono stati sinora effettuati nel pieno rispetto delle regole procedurali e di correttezza scientifica“. Queste le parole del procuratore capo Giovanni ...