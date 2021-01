Francesca Chillemi, notizia importate: fan in visibilio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Francesca Chillemi, attrice italiana, ha fatto uno splendido annuncio, i fan non vedono l’ora. Di cosa stiamo parlando? Francesca Chillemi questa sera sarà presente nel film in onda in prima serata su TV 2000 “Preferisco il paradiso”, diretto da Giacomo Campiotti. Il film verte sulla figura di San Filippo Neri, interpretato dall’immenso artista Gigi Proietti. Leggi su youmovies (Di lunedì 4 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., attrice italiana, ha fatto uno splendido annuncio, i fan non vedono l’ora. Di cosa stiamo parlando?questa sera sarà presente nel film in onda in prima serata su TV 2000 “Preferisco il paradiso”, diretto da Giacomo Campiotti. Il film verte sulla figura di San Filippo Neri, interpretato dall’immenso artista Gigi Proietti.

