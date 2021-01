Festa di compleanno al bar violando le norme anti-Covid: 10 multati in un locale del Cremasco (Di lunedì 4 gennaio 2021) Chiuso per cinque giorni il Garden Cafè: sabato 2 gennaio i carabinieri hanno visto dentro e fuori il locale gente che festeggiava, con cibo e bevande serviti dal titolare Leggi su repubblica (Di lunedì 4 gennaio 2021) Chiuso per cinque giorni il Garden Cafè: sabato 2 gennaio i carabinieri hanno visto dentro e fuori ilgente che festeggiava, con cibo e bevande serviti dal titolare

Ultime Notizie dalla rete : Festa compleanno Festa di compleanno al bar in zona rossa: dieci multati IL GIORNO Com'è la vita quando sei uno di quattro gemelli

Crescere in una famiglia con quattro gemelli è una lotta costante per l'individualità, contro la sensazione di vivere soltanto un quarto di una vita.

Calcio Napoli, Osimhen si scusa dopo la festa: “Non ho capito la gravità”

L'attaccante del Calcio Napoli, rientrato in città positivo al Covid dopo una festa per il suo compleanno senza precauzioni, chiede scusa ...

