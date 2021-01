DSU Precompilata 2021 | l’INPS annuncia l’inizio della richiesta ISEE

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Sui social ecco una comunicazione importante Inps per la Famiglia ha avvisato i suoi utenti che nel sito ufficiale è possibile acquisire la DSUimportante per richiedere il nuovoannuale. Come spiega nel breve messaggio, questo documento conferma il diritto alle prestazione come Bonus Bebè, carta acquisti e Reddito di Cittadinanza. Inserisce poi queste due voci importanti relative ai pagamenti di gennaio e febbraio. 1) Le prestazioni di gennaio verranno pagate sulla base dell’2020, l’acquisizione è automatica quindi prima si richiede il nuovoe prima la prestazione viene confermata.2) Per evitare la sospensione di febbraio del Reddito di Cittadinanza, gli utenti sono invitati a presentare entro il 31 gennaio l’. La ...