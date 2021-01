Sampdoria Inter streaming e diretta tv: dove vederla (Di domenica 3 gennaio 2021) Mercoledì 6 gennaio 2021 alle ore 15 Sampdoria e Inter scendono in campo allo stadio Marassi di Genova, partita valida per la 16esima giornata della Serie A 2020-2021 che – vista l’emergenza Covid-19 (Coronavirus) – si giocherà a porte chiuse, quindi senza spettatori. dove sarà possibile vedere Sampdoria Inter in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita del massimo campionato italiano nel dettaglio: In tv La partita di Serie A tra Sampdoria e Inter sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con Interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il ... Leggi su tpi (Di domenica 3 gennaio 2021) Mercoledì 6 gennaio 2021 alle ore 15scendono in campo allo stadio Marassi di Genova, partita valida per la 16esima giornata della Serie A 2020-2021 che – vista l’emergenza Covid-19 (Coronavirus) – si giocherà a porte chiuse, quindi senza spettatori.sarà possibile vederein tv e live? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come evedere la partita del massimo campionato italiano nel dettaglio: In tv La partita di Serie A trasarà visibile intv esclusiva via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita conviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il ...

tancredipalmeri : L’Inter trema per la contrattura d Lukaku. Prossime 4 partite in 14 giorni: Sampdoria fuori Roma in casa Fiorentina fuori Juventus in casa - interliveit : ??#InterCrotone | Per #Lukaku contrattura al quadricipite della coscia destra. Belga in fortissimo dubbio per… - luilopezgt : #SerieA 05:30 Inter vs Crotone 08:00 Roma vs Sampdoria 08:00 Atalanta vs Sassuolo 08:00 Cagliari vs Napoli 08:00 Fl… - Tommaso35879015 : RT @tancredipalmeri: L’Inter trema per la contrattura d Lukaku. Prossime 4 partite in 14 giorni: Sampdoria fuori Roma in casa Fiorentina fu… - DiegoAmbrosin : Inizio 2021 complicatissimo con Roma e Inter...si inizia oggi dall'Olimpico... Dale ????????? #RomaSamp -

Calendario prossima giornata Serie A: orari partite, chi gioca, tv, programma DAZN e Sky

