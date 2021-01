Roma-Sampdoria | Formazioni ufficiali | Live match (Di domenica 3 gennaio 2021) Alle 15.00 si gioca allo stadio Olimpico Roma-Sampdoria, valida per la quindicesima giornata di Serie A. Ecco i probabili schiramenti e qualche statistica sul match. Per Claudio Ranieri, uno dei… L'articolo Roma-Sampdoria Formazioni ufficiali Live match proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 3 gennaio 2021) Alle 15.00 si gioca allo stadio Olimpico, valida per la quindicesima giornata di Serie A. Ecco i probabili schiramenti e qualche statistica sul. Per Claudio Ranieri, uno dei… L'articoloproviene da Meteoweek.com.

clubdoria46 : #RomaSampdoria, #FormazioneUfficiale: le scelte di Claudio #Ranieri #Samp #RomaSamp - primocanale : Roma-Sampdoria, Ranieri all'Olimpico contro il suo passato e il suo cuore - manlikemauro : RT @tancredipalmeri: L’Inter trema per la contrattura d Lukaku. Prossime 4 partite in 14 giorni: Sampdoria fuori Roma in casa Fiorentina fu… - ArturoDb72 : RT @tancredipalmeri: L’Inter trema per la contrattura d Lukaku. Prossime 4 partite in 14 giorni: Sampdoria fuori Roma in casa Fiorentina fu… - danielekeshk : RT @tancredipalmeri: L’Inter trema per la contrattura d Lukaku. Prossime 4 partite in 14 giorni: Sampdoria fuori Roma in casa Fiorentina fu… -