Pagelle Juventus Udinese 4-1: CR7 devastante, bene Chiesa e Dybala (Di domenica 3 gennaio 2021) Pagelle Juventus Udinese – Prima partita del 2021, la Juventus di Pirlo sfida l’Udinese di Gotti dopo la batosta contro la Fiorentina. Partita che comincia male con l’Udinese che trova il gol, che però viene annullato per un tocco di mano netto. Così sale in cattedra Ronaldo che da una palla recuperata da Ramsey trova l’1-0 con un destro potente sul secondo palo. Nel secondo tempo sempre Ronaldo sul secondo gol bianconero che con un colpo d’esterno aggira la difesa e pesca Chiesa che è bravo ad incrociare col sinistro. Terzo gol che arriva sempre da parte di Ronaldo (2 gol e 1 assist questa sera), con Bentancur che pressa e recupera palla, serve Ronaldo che col sinistro non sbaglia. Udinese che nel finale trova il gol della bandiera al 90?, mentre ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 3 gennaio 2021)– Prima partita del 2021, ladi Pirlo sfida l’di Gotti dopo la batosta contro la Fiorentina. Partita che comincia male con l’che trova il gol, che però viene annullato per un tocco di mano netto. Così sale in cattedra Ronaldo che da una palla recuperata da Ramsey trova l’1-0 con un destro potente sul secondo palo. Nel secondo tempo sempre Ronaldo sul secondo gol bianconero che con un colpo d’esterno aggira la difesa e pescache è bravo ad incrociare col sinistro. Terzo gol che arriva sempre da parte di Ronaldo (2 gol e 1 assist questa sera), con Bentancur che pressa e recupera palla, serve Ronaldo che col sinistro non sbaglia.che nel finale trova il gol della bandiera al 90?, mentre ...

