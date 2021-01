Infetti 4 tamponi su 10, sono 200 i positivi: aumentano i contagi nel distretto fabrianese (Di domenica 3 gennaio 2021) FABRIANO - Preoccupa l'emergenza covid-19 nell'Ambito Territoriale 10 di Fabriano. La percentuale positivi/tamponi fatti, nell'ultima settimana dell'anno appena concluso, è passata, dal 19% al 41%, ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 3 gennaio 2021) FABRIANO - Preoccupa l'emergenza covid-19 nell'Ambito Territoriale 10 di Fabriano. La percentualefatti, nell'ultima settimana dell'anno appena concluso, è passata, dal 19% al 41%, ...

internazlucana : RT @cronachelucane: 1 MORTO E 87 NUOVI CONTAGI - Ancora pochi i tamponi processati, ieri 728. Resta alta la percentuale d’infetti: ancora s… - cronachelucane : 1 MORTO E 87 NUOVI CONTAGI - Ancora pochi i tamponi processati, ieri 728. Resta alta la percentuale d’infetti: anco… - clapr71 : Basta palle. Se dite tamponi. Diminuiti come . Fa salire la collonina infetti? Dove trovare dati,x Magia?. come i… - Benedet83355420 : @marcopalears Mi spiego sul quarto punto, i tamponi effettuati in provincia di Varese vengono analizzati a Napoli.… - GiovannoniLeo : @stefanocasalec @FraLauricella @GassmanGassmann questo 15% rappresenta nuovi soggetti infettati da COVID o è il num… -