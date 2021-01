Papa Francesco ricorda Maradona: “Era un poeta, ma anche un uomo fragile” (Di sabato 2 gennaio 2021) Papa Francesco ha ricordato Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre. Il Pontefice ha raccontato del suo incontro col Pibe de Oro e di che tipo di persona fosse. … L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 2 gennaio 2021)hato Diego Armando, scomparso lo scorso 25 novembre. Il Pontefice ha raccontato del suo incontro col Pibe de Oro e di che tipo di persona fosse. … L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Pontifex_it : La #pace si può costruire se cominceremo ad essere in pace con noi stessi e con chi ci sta vicino, togliendo gli os… - Pontifex_it : Santa Madre di Dio, a te consacriamo il nuovo anno. Tu, che sai custodire nel cuore, prenditi cura di noi. Benedici… - trash_italiano : *sperando che Papa Francesco non schiaffeggi nessuno nelle prossime ore* - hack_stefano : RT @Tg3web: Papa Francesco: 'Sarà un buon anno se ci prendiamo cura degli altri. Oltre al vaccino per il corpo, serve un vaccino per il cuo… - cn1926it : #PapaFrancesco: “#Maradona grande campione, ho pregato per lui quando è morto” -