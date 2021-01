«Nel 2021 ci sarà un nuovo rinascimento»

Leggi su panorama

(Di sabato 2 gennaio 2021) Per trovare la stessa nefasta congiunzione astrale del 2020 bisogna tornare al 1915-18 (Prima guerra mondiale e Influenza spagnola). «Per fortuna questo incrocio si ripeterà disolo nel 2058» spiega l'avvocato Simone Morandi, in arte Simon & the Stars, uno dei pochi astrologi che aveva previsto nubi tempestose sui 365 giorni appena passati. Ecco, segno per segno, le sue intuizioni per l'anno che verrà. È nato lo stesso giorno di Paolo Fox, il 5 febbraio. «L'astrologia era già nel mio destino». Simone Morandi, avvocato e agente specializzato in diritti d'autore per i più importanti registi, attori, sceneggiatori italiani, nella sua intensa second life è Simon & the Stars, l'astrologo più amato dal web con 300 mila follower su Facebook (è appena uscito il suo L'oroscopo del, Mondadori). Ironico e tagliente, Acquario ascendente Leone, ...