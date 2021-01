Badu rescinde con il Verona e annuncia il ritiro: “Mi piacerebbe fare lo scout per l’Udinese” (Di sabato 2 gennaio 2021) Emmanuel Badu ha risolto il suo contratto con il Verona e ha annunciato il ritiro dal calcio. Il calciatore ghanese, 30 anni compiuti il 3 dicembre, era stato colpito da un’embolia polmonare nell’agosto del 2019 e, dopo un periodo di convalescenza, è rientrato con la maglia dell’Hellas a gennaio. A marzo ha perso sua sorella, Hagar, uccisa in Ghana. L’ex Udinese ha parlato al podcast Joy Sports Link, queste le sue parole: “Per il momento non ho ancora deciso cosa fare dopo il ritiro dal calcio giocato. Allenare è certamente un’opzione, ma mi piacerebbe di più fare lo scout per un club. Sarebbe stupendo poter fare lo scout per l’Udinese in Africa. Ho un’ottimo rapporto con ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 gennaio 2021) Emmanuelha risolto il suo contratto con ile hato ildal calcio. Il calciatore ghanese, 30 anni compiuti il 3 dicembre, era stato colpito da un’embolia polmonare nell’agosto del 2019 e, dopo un periodo di convalescenza, è rientrato con la maglia dell’Hellas a gennaio. A marzo ha perso sua sorella, Hagar, uccisa in Ghana. L’ex Udinese ha parlato al podcast Joy Sports Link, queste le sue parole: “Per il momento non ho ancora deciso cosadopo ildal calcio giocato. Allenare è certamente un’opzione, ma midi piùloper un club. Sarebbe stupendo poterloperin Africa. Ho un’ottimo rapporto con ...

clikservernet : Badu rescinde con il Verona e annuncia il ritiro: “Mi piacerebbe fare lo scout per l’Udinese” - Noovyis : (Badu rescinde con il Verona e annuncia il ritiro: “Mi piacerebbe fare lo scout per l’Udinese”) Playhitmusic - - ndl00 : #Badu rescinde con il #Verone e dice addio al calcio giocato:'Voglio fare lo scout, magari per l'#Udinese in Africa… - MomentiCalcio : #EmmanuelBadu a 30 anni rescinde con il #Verona e si ritira del calcio - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Badu rescinde ed annuncia il ritiro a soli 30 anni: UFFICIA… -