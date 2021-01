Banda ultralarga, perché il progetto della rete unica sostenuto dal governo procede a rilento. Tra dispute sul controllo e indagini Antitrust (Di venerdì 1 gennaio 2021) Slittano i tempi per la nascita della società unica della rete di telecomunicazioni di nuova generazione (AccessCo) dopo che l’Antitrust ha avviato un’istruttoria su FiberCop, la società della rete di Tim, Fastweb e Kkr. Se è vero che Open Fiber potrebbe ben presto passare sotto il controllo di Cassa depositi e prestiti, è altrettanto vero che AccessCo, che dovrebbe unire l’infrastruttura di Open Fiber con quella di FiberCop di Tim, non potrà vedere la luce nel primo trimestre del prossimo anno, come invece previsto e indicato nell’intesa raggiunta fra Cdp e Tim dello scorso 31 agosto. Nella pratica i tempi sono decisamente diversi. E anche il finale della storia è ancora tutto da scrivere. Al momento Enel ha deciso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Slittano i tempi per la nascitasocietàdi telecomzioni di nuova generazione (AccessCo) dopo che l’ha avviato un’istruttoria su FiberCop, la societàdi Tim, Fastweb e Kkr. Se è vero che Open Fiber potrebbe ben presto passare sotto ildi Cassa depositi e prestiti, è altrettanto vero che AccessCo, che dovrebbe unire l’infrastruttura di Open Fiber con quella di FiberCop di Tim, non potrà vedere la luce nel primo trimestre del prossimo anno, come invece previsto e indicato nell’intesa raggiunta fra Cdp e Tim dello scorso 31 agosto. Nella pratica i tempi sono decisamente diversi. E anche il finalestoria è ancora tutto da scrivere. Al momento Enel ha deciso di ...

Il Presidente del Consiglio Conte prova a guardare avanti ma col passare delle ore proiettare la vita dell’esecutivo troppo in là nel tempo è tutt’altro che scontato. Nellul ...

Fondi europei, «Puglia virtuosa», ma c'è la partita del Recovery Plan

“Nel Recovery Plan ci sono significavi investimenti nel Mezzogiorno”: così ha replicato il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno in risposta a chi ...

Il Presidente del Consiglio Conte prova a guardare avanti ma col passare delle ore proiettare la vita dell’esecutivo troppo in là nel tempo è tutt’altro che scontato. Nellul ...“Nel Recovery Plan ci sono significavi investimenti nel Mezzogiorno”: così ha replicato il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno in risposta a chi ...