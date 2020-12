TRUFFA ONLINE METTEVA IN VENDITA CONSOLLE PER POI SPARIRE | NEI GUAI 18ENNE DI ARBUS

Leggi su limemagazine.eu

(Di giovedì 31 dicembre 2020) . Aveva messo la suaina 100 euro su un sito, salvo poidopo essersi fatto addebitare la cifra richiesta. Rintracciato, dovrà rispondere delle accuse in Tribunale. Un 20enne di Martina Franca, in provincia di Taranto, dopo aver individuatouna“Nintendo Switch Lite” usata a prezzo stracciato, ha aderito alla richiesta dell’autore sul sito “subito.it”, ricaricando la cifra richiesta (100 euro) sulla carta Postepay, a titolo di acconto. A quel punto, cessata la trattativa, il venditore è sparito interrompendo ogni contatto. I carabinieri di Martina Franca, dopo dettagliate ricerche, giunti adnella ricerca dell’autore del raggiro, hanno delegato i carabinieri del posto per la conclusione degli approfondimenti ...