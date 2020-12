Bari, pranzi e cene solidali per Capodanno e per l'Epifania dedicate ai poveri (Di giovedì 31 dicembre 2020) Bari - A Bari si pensa anche ai più poveri: pranzi e cene solidali per Capodanno e l'Epifania. L'idea è dell'Assessorato al Welfare del Comune di Bari che ha predisposto, in collaborazione con ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 31 dicembre 2020)- Asi pensa anche ai piùpere l'. L'idea è dell'Assessorato al Welfare del Comune diche ha predisposto, in collaborazione con ...

L'Assessorato al Welfare del Comune di Bari ha predisposto, in collaborazione con numerose associazioni di volontariato, pasti e momenti conviviali, forniti nel rispetto delle prescrizioni anti contag ...

Cuochi e ristoratori toscani mettono a tavola la solidarietà: pasti per la mensa Caritas

Sono 6mila i piatti di pasta cucinati dagli chef per il pranzo dell’ultimo giorno dell’anno. È il regalo che hanno ricevuto oggi, 31 dicembre 2020, gli ospiti della mensa della Caritas diocesana di vi ...

