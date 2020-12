Vaccino AstraZeneca in Europa in ritardo Via libera in Gran Bretagna

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il vaccino AstraZeneca sviluppato a Oxford, in collaborazione con la Irbm di Pomezia, è stato approvato questa mattina nel Regno Unito. È il secondo che potrà essere utilizzato dopo quello di Pfizer BioNTech. Londra ha prenotato 100 milioni di dosi del vaccino di Oxford e dovrebbe partire con la somministrazione la prima settimana di gennaio. Cosa che non farà l’Europa perché l’Ema, l’agenzia europea del farmaco, ha annunciato un ritardo nell’approvazione: si andrà a gennaio inoltrato perché non sarebbero arrivati dati e informazioni sufficienti da AstraZeneca.

riotta : L'Ema frena sul vaccino AstraZeneca, su cui ha puntato l'Italia: 'Improbabile l'ok entro gennaio'. L'Ue annuncia ul… - lorepregliasco : Grande notizia dal Regno Unito: approvato il vaccino Oxford/AstraZeneca. Speriamo che l'EMA possa a sua volta appr… - SkyTG24 : Il via libera al vaccino #AstraZeneca è arrivato dall'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti san… - RSInews : GB: via libera al vaccino AstraZeneca Sarà somministrato da settimana prossima. Il ministro della salute britannico… - irejdoc1897 : RT @perchetendenza: #AstraZeneca: Perché nel Regno Unito l'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA) ha dat… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino AstraZeneca

(ANSA) – MILANO, 30 DIC – Oscillano intorno alla parità le borse europee in quella che per molte, fatta eccezione per Londra e Parigi che saranno aperte mezza giornata anche domani al pari di Wall Str ...Il criterio scelto è di partire dalle strutture dove non ci sono stati contagi, quindi la prima potrebbe essere la Ferrucci ...