Previsioni meteo capodanno FVG (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Situazione meteo 30 dicembre: Nuvolosità variabile. Possibile qualche debole precipitazione. In pianura possibili foschie o qualche nebbia notturna. Previsioni meteo per Giovedì 31 dicembre: cielo da poco nuvoloso a variabile. Sulla costa Borino al mattino.Venerdì 1 gennaio: al mattino cielo da variabile a nuvoloso, con qualche debole precipitazione locale. In seguito cielo coperto con piogge moderate, più abbondanti sulle Prealpi, meno lungo la costa. Nevicate oltre i 300-500 m circa sulle Alpi, 700 m sulle Prealpi. Sulla costa soffierà vento moderato da sud. Leggi su udine20 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Situazione30 dicembre: Nuvolosità variabile. Possibile qualche debole precipitazione. In pianura possibili foschie o qualche nebbia notturna.per Giovedì 31 dicembre: cielo da poco nuvoloso a variabile. Sulla costa Borino al mattino.Venerdì 1 gennaio: al mattino cielo da variabile a nuvoloso, con qualche debole precipitazione locale. In seguito cielo coperto con piogge moderate, più abbondanti sulle Prealpi, meno lungo la costa. Nevicate oltre i 300-500 m circa sulle Alpi, 700 m sulle Prealpi. Sulla costa soffierà vento moderato da sud.

3BMeteo : Previsioni #meteo su @radiokisskiss per questo #30dicembre ????? - DavideLupato : RT @arpaveneto: #meteo #Capodanno #Veneto in arrivo una nuova perturbazione. Tra venerdì e sabato precipitazioni diffuse, più consistenti s… - astigov : Nebbie e gelate diffuse con punte fino a -6/-8°C | Previsioni #meteo 31 dicembre 2020 - NewSicilia : +++ PREVISIONI METEO SICILIA +++ Ecco cosa ci aspetta per l'ultimo giorno dell'anno #Newsicilia - comunevenezia : RT @arpaveneto: #meteo #Capodanno #Veneto in arrivo una nuova perturbazione. Tra venerdì e sabato precipitazioni diffuse, più consistenti s… -