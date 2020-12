Milano: Michele Mozzati, 'nel 2021 reagirà, Sala garanzia continuità'/Adnkronos (2) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Adnkronos) - Ad esempio, le periferie. La verità, argomenta Mozzati, è che Milano è anche Baggio, Corvetto, Maciachini: "Se ci dimentichiamo dei quartieri ai margini, commettiamo un errore clamoroso perché muoiono. Devono poter brillare di luce propria, essere autosufficienti". La città dei piccoli 'centri', di una vita a misura di quartiere, è tra gli obiettivi dell'amministrazione. "Milano è destinata a correre, ma nei quartieri possiamo inventarci dei ritmi più umani e saggi. Non è impossibile". Dopo quella del vaccino, a Milano servirà anche un'iniezione di fiducia: “Ha vissuto peggio di altre città italiane la tragedia del coronavirus”. E non solo per i contagi. “Da qualche anno, la città aveva conosciuto una vera e propria rinascita, era più viva che mai. La gente aveva ricominciato a uscire, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) () - Ad esempio, le periferie. La verità, argomenta, è cheè anche Baggio, Corvetto, Maciachini: "Se ci dimentichiamo dei quartieri ai margini, commettiamo un errore clamoroso perché muoiono. Devono poter brillare di luce propria, essere autosufficienti". La città dei piccoli 'centri', di una vita a misura di quartiere, è tra gli obiettivi dell'amministrazione. "è destinata a correre, ma nei quartieri possiamo inventarci dei ritmi più umani e saggi. Non è impossibile". Dopo quella del vaccino, aservirà anche un'iniezione di fiducia: “Ha vissuto peggio di altre città italiane la tragedia del coronavirus”. E non solo per i contagi. “Da qualche anno, la città aveva conosciuto una vera e propria rinascita, era più viva che mai. La gente aveva ricominciato a uscire, ...

bieca_b : ho sognato di correre a Milano centrale per prendere il treno dopo aver baciato una persona, la bigliettaia diceva… - CloudyKant : RT @FederPetroliita: PRESS - #ENI #NIGERIA PROCESSO OPL245: La dichiarazione del Presidente di #FederPetroli Italia Michele Marsiglia http… - albertomod : @acmilan @BancoBPMSpa Mi permetto di correggervi: l’autore della scultura di Milanello non è Michele Cascella (pitt… - Dan_Pellegrino1 : @Michele_Arnese Sala l'intoccabile. Vivo a Milano e parlando con le persone, con mascherina - rispettando distanza-… - Michele_Arnese : In due dense pagine del milanesissimo Corriere della Sera - con minuziose ricostruzioni storiche sulle passate nevi… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Michele Milano: Michele Mozzati, 'nel 2021 reagirà, Sala garanzia continuità'/Adnkronos Affaritaliani.it Milano: Michele Mozzati, 'nel 2021 reagirà, Sala garanzia continuità'/Adnkronos

Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Nel 2021 Milano tornerà quella di prima e il sindaco Giuseppe Sala, se eletto di nuovo, sarà “una garanzia di continuità”, portando a termine il lavoro che ha iniziato. M ...

Capodanno al museo, divertirsi con l'arte

Divertirsi con l'arte, ma anche con la musica e con le parole, per salutare finalmente questo anno buio e accogliere nel migliore dei modi il 2021: è davvero molto ricca l'offerta digitale e open air ...

Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Nel 2021 Milano tornerà quella di prima e il sindaco Giuseppe Sala, se eletto di nuovo, sarà “una garanzia di continuità”, portando a termine il lavoro che ha iniziato. M ...Divertirsi con l'arte, ma anche con la musica e con le parole, per salutare finalmente questo anno buio e accogliere nel migliore dei modi il 2021: è davvero molto ricca l'offerta digitale e open air ...