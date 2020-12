LIVE Sci alpino, Discesa Bormio in DIRETTA: Kriechmayr al comando, bene Innerhofer (Di mercoledì 30 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.05 CAMBIA ANCORA IL LEADER! Matthias Mayer beffa il connazionale Kriechmayr per soli 4 centesimi ed è primo! 3° Kryenbuehl a 0.06, classifica assurda! 12.04 0.05 di vantaggio per Mayer al secondo rilevamento. 12.01 Fuori l’americano Bennett, che era molto indietro agli intermedi. Ora l’austriaco Mayer. Ricordiamo che Kriechmayr è al comando con 0.02 su Kryenbuehl e 0.12 su Mauro Caviezel. 4° Kilde a 0.12, 5° Cochran-Siegle a 0.26, 6° Feuz a 0.55, 7° Innerhofer a 0.59. 11.59 Kriechmayr AL comando! 2 centesimi davanti a Kryenbuel! E’ una gara stupenda! 11.59 Ancora bene, 0.24 al quarto parziale. 11.58 Vola Kriechmayr, 0.33 di vantaggio al terzo intermedio, poi una pennellata ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.05 CAMBIA ANCORA IL LEADER! Matthias Mayer beffa il connazionaleper soli 4 centesimi ed è primo! 3° Kryenbuehl a 0.06, classifica assurda! 12.04 0.05 di vantaggio per Mayer al secondo rilevamento. 12.01 Fuori l’americano Bennett, che era molto indietro agli intermedi. Ora l’austriaco Mayer. Ricordiamo cheè alcon 0.02 su Kryenbuehl e 0.12 su Mauro Caviezel. 4° Kilde a 0.12, 5° Cochran-Siegle a 0.26, 6° Feuz a 0.55, 7°a 0.59. 11.59AL! 2 centesimi davanti a Kryenbuel! E’ una gara stupenda! 11.59 Ancora, 0.24 al quarto parziale. 11.58 Vola, 0.33 di vantaggio al terzo intermedio, poi una pennellata ...

