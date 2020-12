Gf Vip, Tommaso chiama Stefania psicopatica. Lei diventa una furia: “Non lo giustificate!” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo la discussione di questa mattina tra Cecilia e Giulia, che ha portato un gran caos nella casa del Grande Fratello Vip, adesso è il turno di Stefania e Tommaso. Del tutto a sorpresa, i due grandi amici si sono scontrati a mal parole per un commento fatto dall’influencer nei confronti di Stefania. Cos’è successo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo la discussione di questa mattina tra Cecilia e Giulia, che ha portato un gran caos nella casa del Grande Fratello Vip, adesso è il turno di. Del tutto a sorpresa, i due grandi amici si sono scontrati a mal parole per un commento fatto dall’influencer nei confronti di. Cos’è successo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - csmeeseeks : RT @gfvipsondaggi1: Tommaso è il tuo vip preferito? #gfvip - infoitcultura : Grande Fratello Vip, 'come essere umano non mi interessa più'. Stefania Orlando, raptus contro Tommaso Zorzi - infoitcultura : GF Vip, volano parolacce tra Tommaso e Stefania: “Hai rotto i ….” (VIDEO) - BekaViola : Il chiarimento tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando - Grande Fratello VIP | GFVIP 5: via @GrandeFratello -