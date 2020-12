Calciomercato Napoli, pressing su Emerson Palmieri: due gli scenari (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Calciomercato Napoli: gli azzurri vogliono Emerson Palmieri e avrebbero di fronte due strade per arrivare al terzino Nel mercato di gennaio, il Napoli non farà grandissime manovre ma Gattuso ha chiesto un terzino sinistro viste le difficoltà avute in quel ruolo in questa prima parte di stagione. L’obiettivo numero uno è Emerson Palmieri del Chelsea, ormai fuori dagli schemi di Lampard. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le strade potrebbero essere due: quella dell’acquisto a titolo definitivo e quella del prestito oneroso. Tra il Napoli e i Blues ci sono ottimi rapporti, cementati dall’affare Bakayoko in estate, e così Emerson Palmieri potrebbe arrivare in prestito sul finire di gennaio. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020): gli azzurri voglionoe avrebbero di fronte due strade per arrivare al terzino Nel mercato di gennaio, ilnon farà grandissime manovre ma Gattuso ha chiesto un terzino sinistro viste le difficoltà avute in quel ruolo in questa prima parte di stagione. L’obiettivo numero uno èdel Chelsea, ormai fuori dagli schemi di Lampard. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le strade potrebbero essere due: quella dell’acquisto a titolo definitivo e quella del prestito oneroso. Tra ile i Blues ci sono ottimi rapporti, cementati dall’affare Bakayoko in estate, e cosìpotrebbe arrivare in prestito sul finire di gennaio. Leggi su ...

