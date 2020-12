Follia a Sydney: mega party in spiaggia con centinaia di inglesi. Zero mascherine, nessuna multa (Di martedì 29 dicembre 2020) Follia a per un mega party di ragazzi inglesi. E l' è pronta a rispedirli a casa, dopo aver visto centinaia di persone festeggiare su una spiaggia, il giorno di Natale. I video del raduno, ampiamente ... Leggi su leggo (Di martedì 29 dicembre 2020)a per undi ragazzi. E l' è pronta a rispedirli a casa, dopo aver vistodi persone festeggiare su una, il giorno di Natale. I video del raduno, ampiamente ...

Sydney_Guide : RT @ilmessaggeroit: #Covid, follia a #Sydney: mega party in spiaggia con centinaia di inglesi. Zero mascherine, nessuna multa - Lspazio1 : RT @ilmessaggeroit: #Covid, follia a #Sydney: mega party in spiaggia con centinaia di inglesi. Zero mascherine, nessuna multa - Dadinoshibari : RT @ilmessaggeroit: #Covid, follia a #Sydney: mega party in spiaggia con centinaia di inglesi. Zero mascherine, nessuna multa - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: #Covid, follia a #Sydney: mega party in spiaggia con centinaia di inglesi. Zero mascherine, nessuna multa - ilmessaggeroit : #Covid, follia a #Sydney: mega party in spiaggia con centinaia di inglesi. Zero mascherine, nessuna multa -

Ultime Notizie dalla rete : Follia Sydney Covid, follia a Sydney: mega party in spiaggia con centinaia di inglesi. Zero mascherine, nessuna multa Il Messaggero Covid, follia a Sydney: mega party in spiaggia con centinaia di inglesi. Zero mascherine, nessuna multa

Follia a Sydney per un mega party di ragazzi inglesi. E l'Australia è pronta a rispedirli a casa, dopo aver visto centinaia di persone festeggiare su una spiaggia, il giorno ...

Anche il New York Post di Murdoch prende le distanze da Trump: “Signor presidente, fermi questa follia”

"Signor presidente, fermi questa follia". Così, con un titolo a tutta pagina, il New York post, implora Donald Trump a metter fine alla "nera farsa" delle contestazione dei risultati delle presidenzia ...

Follia a Sydney per un mega party di ragazzi inglesi. E l'Australia è pronta a rispedirli a casa, dopo aver visto centinaia di persone festeggiare su una spiaggia, il giorno ..."Signor presidente, fermi questa follia". Così, con un titolo a tutta pagina, il New York post, implora Donald Trump a metter fine alla "nera farsa" delle contestazione dei risultati delle presidenzia ...