Llorente non si pente: "Real Madrid? Sto bene all'Atletico. Nessun rimpianto…" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il giocatore dell'Atletico Madrid Marcos Llorente, con un passato al Real Madrid, ha parlato nel corso di una lunga intervista concessa ad AS delle differenza tra i due club. Il centrocampista si è ritagliato nel tempo un ruolo sempre più da protagonista con i Colchoneros e non rimpiange la sua decisione: "Sono due grandi club che lottano per gli stessi obiettivi ogni anno. Ho vissuto una tappa a Madrid, ora vivo nell'Atletico, con compagni di squadra, allenatore totalmente diversi".E ancora: "Quello che posso dire adesso è che sono molto felice all'Atletico Madrid perché siamo una famiglia molto unita, il gruppo è molto unito, si vede in campo ma tutto parte da fuori. Sia lo staff tecnico, i giocatori, la gente del club, i fisioterapisti, i magazzinieri, abbiamo tutti un buon rapporto ...

