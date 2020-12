Gazzetta - Fabian ha deciso di non rinnovare col Napoli! ADL fa il prezzo, prossima settimana summit Giuntoli-entourage: gli scenari (Di lunedì 28 dicembre 2020) Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport , Fabian Ruiz non ha alcuna intenzione di rinnovare il suo contratto con il Napoli: 'Il centrocampista spagnolo ha rimandato di proposito la richiesta del Napoli di prolungare l'... Leggi su calcionapoli24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna delladello Sport ,Ruiz non ha alcuna intenzione diil suo contratto con il Napoli: 'Il centrocampista spagnolo ha rimandato di proposito la richiesta del Napoli di prolungare l'...

Il centrocampista spagnolo soffre il centrocampo a due voluto da Gattuso, ma Giuntoli incontrerà nei prossimi giorni i suoi agenti per provare a trovare un'intesa ...

Nel corso della trasmissione 'Fuorigioco', Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del momento del ...

Il centrocampista spagnolo soffre il centrocampo a due voluto da Gattuso, ma Giuntoli incontrerà nei prossimi giorni i suoi agenti per provare a trovare un'intesa ...