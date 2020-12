Cucciolo di husky vede per la prima volta la neve | video (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lui è Sirius, un Cucciolo di husky di pochi mesi che abita a Concorezzo, città della Brianza. Questa mattina si è svegliato vedendo il suo giardino coperto da una coltre bianca. Subito si è lanciato nella neve, scavando con il muso e saltando da una parte all'altra, senza prendersi mai una pausa. Guarda tutti i video divertenti husky insegna al cagnolino a saltare il recinto None husky imparano ad usare la fontanella dell'acqua None husky sgridato: ecco la reazione L'animale ruba le patatine del padrone che lo rimprovera a voce alta. ... Leggi su panorama (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lui è Sirius, undidi pochi mesi che abita a Concorezzo, città della Brianza. Questa mattina si è svegliatondo il suo giardino coperto da una coltre bianca. Subito si è lanciato nella, scavando con il muso e saltando da una parte all'altra, senza prendersi mai una pausa. Guarda tutti idivertentiinsegna al cagnolino a saltare il recinto Noneimparano ad usare la fontanella dell'acqua Nonesgridato: ecco la reazione L'animale ruba le patatine del padrone che lo rimprovera a voce alta. ...

