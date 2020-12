Variante Gb: primo caso anche in Svezia (Di sabato 26 dicembre 2020) ROMA, 26 DIC - La cosiddetta 'Variante inglese' del Covid è stata rintracciata anche in Svezia, in una persona che aveva recentemente viaggiato in Gran Bretagna. Lo riferisce oggi l'agenzia per la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 26 dicembre 2020) ROMA, 26 DIC - La cosiddetta 'inglese' del Covid è stata rintracciatain, in una persona che aveva recentemente viaggiato in Gran Bretagna. Lo riferisce oggi l'agenzia per la ...

repubblica : Coronavirus nel mondo, in Francia primo caso della variante inglese. In Brasile superate 190mila vittime [aggiornam… - Agenzia_Ansa : #Covid il Giappone chiude le frontiere agli stranieri a partire da lunedì fino alla fine del mese di gennaio #ANSA… - Corriere : In Francia registrato il primo caso di Covid con variante inglese - DeSantis1948 : Variante Gb: primo caso anche in Svezia - Ultima Ora - ANSA - irejdoc1897 : RT @ultimenotizie: Un primo caso di variante britannica del #coronavirus è stato identificato in #Svezia. Ad annunciarlo sono state oggi le… -