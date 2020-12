Linfoma mantellare: brexucabtagene efficace per un anno (Di sabato 26 dicembre 2020) Linfoma mantellare, con brexucabtagene autoleucel (KTE-X19) risposte durevoli per un anno secondo i risultati di uno studio Annunciati all’ASH i risultati di follow-up dello studio registrativo ZUMA-2, condotto con brexucabtagene autoleucel, una terapia CAR-T precedentemente nota come KTE-X19, in pazienti adulti con Linfoma mantellare (MCL, Mantle Cell Lymphoma) recidivante o refrattario. A un follow-up mediano di 17,5 mesi (valutabili… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 26 dicembre 2020), conautoleucel (KTE-X19) risposte durevoli per unsecondo i risultati di uno studio Annunciati all’ASH i risultati di follow-up dello studio registrativo ZUMA-2, condotto conautoleucel, una terapia CAR-T precedentemente nota come KTE-X19, in pazienti adulti con(MCL, Mantle Cell Lymphoma) recidivante o refrattario. A un follow-up mediano di 17,5 mesi (valutabili… L'articolo Corriere Nazionale.

La nuova frontiera della medicina nota come CAR-T (chimeric antigen receptor T-cell) esce dal cono d’ombra alla faccia del Covid-19. Parliamo di una tecnica sofisticata che riesce a combinare immunote ...

Dalla Commissione europea autorizzazione condizionata per la prima terapia CAR-T nel linfoma mantellare recidivante o refrattario

Kite, società del gruppo Gilead, ha annunciato che la Commissione europea ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per KTE-X19, terapia CAR-T autologa, nei pazienti adulti ...

La nuova frontiera della medicina nota come CAR-T (chimeric antigen receptor T-cell) esce dal cono d'ombra alla faccia del Covid-19. Parliamo di una tecnica sofisticata che riesce a combinare immunote ...