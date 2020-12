Natale in lockdown, il Viminale: "Nei controlli della Vigilia 826 multe e 7 denunce" (Di venerdì 25 dicembre 2020) Quasi 82mila le verifiche effettuate dalle forze dell'ordine nel primo giorno di zona rossa in tutta Italia. Le attività commerciali chiuse per mancato rispetto delle misure anti-Covid sono state 14 Leggi su repubblica (Di venerdì 25 dicembre 2020) Quasi 82mila le verifiche effettuate dalle forze dell'ordine nel primo giorno di zona rossa in tutta Italia. Le attività commerciali chiuse per mancato rispetto delle misure anti-Covid sono state 14

Adnkronos : #Napoli lockdown, maxi #rissa di #Natale a Ercolano: il video virale - Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - riotta : Confusione al governo. Punto. #lockdown #COVID19 Come seminare ansia alla vigilia di Natale, anzichè dettare poch… - CHENBAE45959461 : RT @martina61740828: Grazie per farci vivere emozioni anche in un Natale in lockdown. #prelemi #GVIP - bizcommunityit : Napoli lockdown, maxi rissa di Natale a Ercolano: il video virale -