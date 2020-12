DayDreamer | 5 curiosità sulla soap con Can Yaman

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Nonostante le festività natalizie, Mediaset ha deciso di fare un regalo del tutto inaspettato e speciale per i fan diproponendo la messa in onda dellaturca in prime time da giovedì 7 gennaio. Non tutti conoscono delledel tutto inaspettate sui protagonisti e su alcune indiscrezioni ancora non pervenute.inedite L'articolo proviene da www.meteoweek.com.