Georgina Rodriguez in montagna, che curve sulla neve (Di giovedì 24 dicembre 2020) Prima ha fatto girare la testa a tutti i suoi follower postando scatti molto sexy davanti all’albero di Natale, dove fra le lucine e l’atmosfera delle feste spiccava il fisico di Georgina Rodriguez avvolto in lingerie di pizzo rossa. Poi ha portato i bambini sulla neve per una gita in montagna dolcissima con tutta la ciurma di Cristiano Ronaldo. Il calciatore a distanza mette like e manda baci social. Il primo a perdere la testa davanti agli scatti mozzafiato in biancheria intima o dolcissime foto nei panni di mamma affettuosa è proprio Ronaldo che dai campi, dove è impegnato con la Juve, riempie di cuoricini la sua Georgina. Lei stuzzica e provoca, ma poi svela anche il suo lato più materno in un mix sensuale. sulla neve si diverte a far giocare ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 24 dicembre 2020) Prima ha fatto girare la testa a tutti i suoi follower postando scatti molto sexy davanti all’albero di Natale, dove fra le lucine e l’atmosfera delle feste spiccava il fisico diavvolto in lingerie di pizzo rossa. Poi ha portato i bambiniper una gita indolcissima con tutta la ciurma di Cristiano Ronaldo. Il calciatore a distanza mette like e manda baci social. Il primo a perdere la testa davanti agli scatti mozzafiato in biancheria intima o dolcissime foto nei panni di mamma affettuosa è proprio Ronaldo che dai campi, dove è impegnato con la Juve, riempie di cuoricini la sua. Lei stuzzica e provoca, ma poi svela anche il suo lato più materno in un mix sensuale.si diverte a far giocare ...

_Alessio_88 : Milly in Spagna hanno avuto Georgina Rodriguez e Jorge Lorenzo (più altri famosissimi), confido in te dopo il test… - zazoomblog : Georgina Rodriguez in montagna che curve sulla neve - #Georgina #Rodriguez #montagna #curve - zazoomblog : Georgina Rodriguez in montagna che curve sulla neve - #Georgina #Rodriguez #montagna #curve - MediasetTgcom24 : Georgina Rodriguez in montagna, che curve sulla neve #georginarodriguez - __faresFCB : 17- Georgina Rodriguez > Antonella Roccuzzo -