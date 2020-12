Davvero volete costringervi a vedere Bridgerton? (Di giovedì 24 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=TCdmQGhS3Jc Ci sono generi letterari, televisivi e cinematografici più sacri di altri: il period drama è uno di questi. Quello classico britannico – alla Bbc per intenderci – di stampo austeniano, poi, non andrebbe proprio toccato (a meno di clamorose eccezioni, come quella di Seth Grahame-Smith con Orgoglio, pregiudizio e zombie), cosa che gli autori di Bridgerton, dramma in costume al suo debutto il giorno di Natale su Netflix, fanno finta di ignorare. Bridgerton si ispira al primo di un ciclo di romanzi (otto, come i fratelli che danno il nome alla serie) della scrittrice di romanzi rosa Julia Quinn. Ciascun libro è la cronaca degli affanni di un Bridgerton (quattro fratelli e altrettante sorelle) per trovare un marito o una moglie; in particolare Il duca e io – in Italia edito da Mondadori – è quello ... Leggi su wired (Di giovedì 24 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=TCdmQGhS3Jc Ci sono generi letterari, televisivi e cinematografici più sacri di altri: il period drama è uno di questi. Quello classico britannico – alla Bbc per intenderci – di stampo austeniano, poi, non andrebbe proprio toccato (a meno di clamorose eccezioni, come quella di Seth Grahame-Smith con Orgoglio, pregiudizio e zombie), cosa che gli autori di, dramma in costume al suo debutto il giorno di Natale su Netflix, fanno finta di ignorare.si ispira al primo di un ciclo di romanzi (otto, come i fratelli che danno il nome alla serie) della scrittrice di romanzi rosa Julia Quinn. Ciascun libro è la cronaca degli affanni di un(quattro fratelli e altrettante sorelle) per trovare un marito o una moglie; in particolare Il duca e io – in Italia edito da Mondadori – è quello ...

Dal 25 dicembre su Netflix, Bridgerton è la serie in costume frivola e un po' ridicola prodotta da Shonda Rhimes e ispirata ai romanzi rosa di Julia Quinn. Leggi la recensione ...

