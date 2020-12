Uomini e Donne: dopo le accuse di Aurora Tropea, Ida Platano difende l'amicizia con Gemma Galgani (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ida Platano rompe il silenzio e difende Gemma Galgani, dopo le accuse lanciate da Aurora Tropea a Uomini e Donne. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Idarompe il silenzio elelanciate da

virginiaraggi : Sono stata al deposito Atac di Portonaccio per augurare ai dipendenti e alle loro famiglie un buon Natale. Autisti… - ItalianNavy : Drive through della #Difesa a #Taranto. Un esempio dell’impegno delle donne e degli uomini della #MarinaMilitare in… - matteosalvinimi : Mentre a Roma vogliono cancellare i Decreti sicurezza, a Milano sfrattano le Forze dell’Ordine dalle case popolari.… - CateManfredo : RT @Link4Universe: Perché gli uomini dovrebbero lottare per la causa femminista? perché c'è (ora così come storicamente) un'oppressione da… - DeviStareCalmo : RT @Link4Universe: Perché gli uomini dovrebbero lottare per la causa femminista? perché c'è (ora così come storicamente) un'oppressione da… -