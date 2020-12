Sileri: 'I no vax mi preoccupano, sono folli e fanatici' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, è intervenuto a 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus per parlare del vaccino anti-Covid: "Io mi farò il vaccino quando sarà il mio turno - ha ... Leggi su globalist (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Pierpaolo, viceministro della Salute, è intervenuto a 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus per parlare del vaccino anti-Covid: "Io mi farò il vaccino quando sarà il mio turno - ha ...

BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid, #Sileri: 'Tra no vax alcuni folli che minacciano di morte' - ussarialati : Se ve ne fottete del Codice di Norimberga ogni azione prevede una reazione avversa... - StraNotizie : Covid, Sileri: 'Tra no vax alcuni folli che minacciano di morte' - CCKKI : #Covid, #Sileri: 'Tra #novax alcuni folli che minacciano di morte'. Poi ci sono dei folli che parlano di microchip… - Adnkronos : #Covid, #Sileri: 'Tra no vax alcuni folli che minacciano di morte' -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri vax Covid, Sileri: "Tra no vax alcuni folli che minacciano di morte" Adnkronos Sileri: "I no vax mi preoccupano, sono folli e fanatici"

Il viceministro della Salute: "Si tratta in molte occasioni di un fanatismo per qualcosa che non ha ragione di esistere, è un problema crescente negli ultimi anni" ...

SILERI: VACCINO SICURO

“Io mi farò il vaccino quando sarà il mio turno. Non ho più di 65 anni e non sono una persona fragile. Se oggi facessi il chirurgo in sala operatoria ovviamente avrei aderito subito al vaccino, adesso ...

Il viceministro della Salute: "Si tratta in molte occasioni di un fanatismo per qualcosa che non ha ragione di esistere, è un problema crescente negli ultimi anni" ...“Io mi farò il vaccino quando sarà il mio turno. Non ho più di 65 anni e non sono una persona fragile. Se oggi facessi il chirurgo in sala operatoria ovviamente avrei aderito subito al vaccino, adesso ...