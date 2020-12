Sapete cos’è la Tripofobia? E’ una delle fobie più strane di cui abbiate mai sentito parlare (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Esistono al mondo moltissime fobie e alcune di queste risultano essere strane. Per fobia si intende una paura incondizionata ed irrazionale nei confronti di qualcosa o qualcuno. Ad esempio, tra le fobie più assurde troviamo la Tripofobia, ovvero la paura dei buchi. Per essere più precisi, chi soffre di Tripofobia si sente disturbato dalla visione di piccoli fori ravvicinati tra loro e profondi, come ad esempio le spugne o il favo delle api. Foto: pixabay/erick297 Altri esempi che possono scatenare questa particolare fobia può essere la visione di coralli, di occhi di alcuni insetti, di bolle di sapone, dei soffioni della doccia e persino i pori della pelle, se questi sono molto visibili. A chi ne soffre, questa particolare patologia suscita disagio, ansia, disgusto e può arrivare a ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Esistono al mondo moltissimee alcune di queste risultano essere. Per fobia si intende una paura incondizionata ed irrazionale nei confronti di qualcosa o qualcuno. Ad esempio, tra lepiù assurde troviamo la, ovvero la paura dei buchi. Per essere più precisi, chi soffre disi sente disturbato dalla visione di piccoli fori ravvicinati tra loro e profondi, come ad esempio le spugne o il favoapi. Foto: pixabay/erick297 Altri esempi che possono scatenare questa particolare fobia può essere la visione di coralli, di occhi di alcuni insetti, di bolle di sapone, dei soffioni della doccia e persino i pori della pelle, se questi sono molto visibili. A chi ne soffre, questa particolare patologia suscita disagio, ansia, disgusto e può arrivare a ...

Claracampi : Happy Festivus for the rest of us ?? #december23 #23dicembre Se non sapete cos’è il #festivus, è giunta l’ora di g… - poopey_sg : Io e mia sorella non passeremo il 31 insieme e sapete cos'è successo l'ultima volta che non abbiamo passato il 31 insieme? Una pandemia. - Barbarella1979 : @itsdegaf @SimoGianlorenzi Ditegli a Sonia che l’aereo era per Stefania abbiamo pagato 1300 euro dove il rispetto?… - ginoprometeo : @Carloalvino 'giustizia'..voi non sapete cos'è x legge napoletana..ringrazia FIGC e Juve che non si sono costituiti… - ginoprometeo : Ringraziate la Juve e FIGC che non si sono costituiti invece di vomitare fiele e veleno a gogò...furbetti napoletan… -

Ultime Notizie dalla rete : Sapete cos’è Coronavirus, e la corsia si trasformò in trincea. Come è stato curato il «paziente 1» Corriere della Sera