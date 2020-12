“Mi è caduto il mondo addosso”. Mario Ermito in lacrime al GF Vip, davanti ai vipponi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ non è facile andare avanti e molto spesso riaffiorano ricordi e pensieri che non ti permettono di affrontare serenamente la giornata. Come successo a Mario Ermito, uno dei nuovi concorrenti a varcare la porta rossa del reality show, che è scoppiato letteralmente a piangere davanti ai coinquilini. Intanto, in precedenza ha praticamente smentito Rosalinda Cannavò: “Quando ho detto che non ci ho provato era una tutela nei suoi confronti, visto che ha una persona fuori”. E poi: “Mi riferivo al periodo in cui mi sentivo con Sonia, non mi sentivo anche con lei provandoci. Ci siamo sentiti tre volte, lei mi aveva chiesto di vederci”, le parole di Ermito. Dunque sarebbe stata la Cannavò a farsi avanti, chiedendogli un incontro. “Lei è venuta a Roma – ha continuato – perché poi sarebbe ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ non è facile andare avanti e molto spesso riaffiorano ricordi e pensieri che non ti permettono di affrontare serenamente la giornata. Come successo a, uno dei nuovi concorrenti a varcare la porta rossa del reality show, che è scoppiato letteralmente a piangereai coinquilini. Intanto, in precedenza ha praticamente smentito Rosalinda Cannavò: “Quando ho detto che non ci ho provato era una tutela nei suoi confronti, visto che ha una persona fuori”. E poi: “Mi riferivo al periodo in cui mi sentivo con Sonia, non mi sentivo anche con lei provandoci. Ci siamo sentiti tre volte, lei mi aveva chiesto di vederci”, le parole di. Dunque sarebbe stata la Cannavò a farsi avanti, chiedendogli un incontro. “Lei è venuta a Roma – ha continuato – perché poi sarebbe ...

Marios42355174 : @repubblica La fregatura è che il tizio ha voce in capitolo tra i scappati di casa, nel suo piccolo mondo non esist… - juventina____ : @AndreaCordobao @jackderoma @geomcalboni2 @andagn @juventusfc Ieri sera abbiamo fatto SCHIFO. Ma non puoi negare se… - NicholasD_Altea : Solitamente il 25 dicembre sera sono al classico #poker di Natale, cadesse il mondo. Ora il mondo è caduto e a sto… - icaro_diretto : RT @CarloneDaniela: Stavate tutti in attesa sperando in un via libera tutti e all'improvviso vi è caduto il mondo addosso: ASSOLTA, ASSOLT… - Whiterose2019 : RT @CarloneDaniela: Stavate tutti in attesa sperando in un via libera tutti e all'improvviso vi è caduto il mondo addosso: ASSOLTA, ASSOLT… -

Ultime Notizie dalla rete : caduto mondo "Mi è caduto il mondo addosso". Mario Ermito in lacrime al GF Vip Caffeina Magazine Veniva nel mondo la luce viva quella che illumina ogni uomo, con queste

SACILE Veniva nel mondo la luce viva quella che illumina ogni uomo, con queste parole tratte dall'inizio del vangelo di San Giovanni, il parroco monsignor Gianluigi Papa rivolge ai sacilesi l'augurio.

In Florida piovono iguane: l’allarme diramato a causa del freddo

In Florida è stato diramato un allarme per la caduta delle iguane. Il tutto a causa del freddo che ha raggiunto temperature minime vicine allo zero. Questi animali, che si irrigidiscono durante l’inve ...

SACILE Veniva nel mondo la luce viva quella che illumina ogni uomo, con queste parole tratte dall'inizio del vangelo di San Giovanni, il parroco monsignor Gianluigi Papa rivolge ai sacilesi l'augurio.In Florida è stato diramato un allarme per la caduta delle iguane. Il tutto a causa del freddo che ha raggiunto temperature minime vicine allo zero. Questi animali, che si irrigidiscono durante l’inve ...