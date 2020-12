Il durissimo attacco di Cacciari | Vi dico come ci controlleranno

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Francesca Galici È un Massimoinedito quello che si è scoperto a Un giorno da pecora, amante del rock&roll acrobatico e del ping pong ma soprattutto caustico contro Conte Massimoin una veste inedita si è concesso in un'intervista radiofonica a Un giorno da pecora, svelando alcuni segreti e curiosità inedite sulla sua vita. L'aspetto burbero del filosofo potrebbe trarre in inganno, perché dietro quell'apparena così seria e tutta d'un pezzo si nasconde in realtà un amante delle feste, nonché un provetto ballerino. È lui stesso a rivelarlo: "Preferisco il capodanno al Natale, perché almeno a capodanno si balla un po'. Io a ballare sono bravissimo, lo faccio da molto tempo". Un Massimoversione dancer non è certo scontato e lo è ancora di meno la disciplina che preferisce: "Il rock&roll. ...